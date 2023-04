Claudia Gerini cerca l’uomo giusto | “Scaricherò una app di incontri”

(Di domenica 30 aprile 2023)si confessa in un’intervista al settimanale “Gente”. Tra pochi giorni uscirà il suo libro intitolato “Se chiudo gli Perizona Magazine.

Simon Clementi è l'ex compagno di, nota attrice italiana. Conosciamolo meglio: vita privata e lavoro L'articolo, chi è l'ex compagno Simon Clementi proviene da True ...Chi è, famosissima attrice romana classe 1971. Dal suo esordio nell'87, alla celebrità con Carlo Verdone in Viaggi di nozze, L'articolo Chi è: figli, compagno e carriera dell'...ripercorrerà alcuni momenti importanti della sua carriera, della sua vita affettiva e del suo ruolo di mamma, contenuti nel romanzo autobiografico 'Se chiudo gli occhi', in uscita in ...

Claudia Gerini: mariti, figli e fidanzati dell’attrice ospite a Domenica In TPI

Nella puntata del 30 aprile di Domenica In ospite la coppia composta dal regista Marco Bocci e dalla moglie attrice Laura Chiatti, Claudia Gerini e Leda Berté.Claudia Gerini: mariti, figli, matrimoni e fidanzati dell'attrice ospite a Domenica In. Vita privata, fidanzato, Carlo Verdone ...