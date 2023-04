Classifica Mondiale MotoGP 2023 | Bagnaia in testa | Bezzecchi a -22 Quartararo a -47

Weekend amaro per Marco Bezzecchi: il pilota della Ducati del Team VR46 cade nel corso della gara ed è costretto al ritiro, lasciando la leadership delal connazionale. LaPecco Bagnaia conquista il Gp di Spagna e si riporta in testa allagenerale staccando Marco Bezzecchi di 22 punti. Il pilota della Ducati con una gara in rimonta ha superato le Ktm di Brad Binder, vincitore della gara sprint del sabato e dell'australiano ...Bagnaia, complice la caduta di Marco Bezzecchi , con la vittoria torna anche in testa alla. Ad oggi, sembra non avere rivali per la corsa al bis iridato. Come durante la sprint ...

La classifica iridata dopo la Sprint di Jerez FormulaPassion.it

Francesco Bagnaia ha vinto alla grande il GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito iberico, Pecco ha ottenuto il secondo successo stagionale (13ª vittoria in top-class), a ...Il Gp dell'Azerbaijan vinto imperiosamente da Perez su Verstappen evidenzia il tema centrale del Mondiale di F1 2023 ...