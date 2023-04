Città sporca? Più consenso L' ultima assurdità dell' assessore di Roma

(Di domenica 30 aprile 2023) In un video pubblicato su YouTube si vede Sabrina Alfonsi motivare incredibilmente il motivo per cui sarebbe meglio non raccogliere la spazzatura in giro per la

I granata tengono con ordine, ma non sono quasi mai pericolosi tranne su un'uscitadi Meret, ...ma la Salernitana mette ordine e ardore e lascia il grido strozzato in gola a un'intera. ...È più 'conveniente' lasciare Roma. I motivi Ascoltate l'audio.Il ritrovamento venerdì sera in via Botticelli, in zonaStudi a Milano , in un cassonetto per gli indumenti usati della Caritas . La piccola, neonata, era avvolta in una felpa ancoradi ...