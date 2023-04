Ciclismo | Egan Bernal dopo l’ottavo posto a Thyon2000 | “Una piccola grande vittoria”

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Il Giro di Romandia 2023 ci sta dicendo che Adam Yates e Damiano Caruso sono in buone condizioni, ma soprattutto chesta recuperando la forma migliore. Una buonissima giornata ieri per il colombiano sull’arrivo di Thyon 2000, dove ha concluso al, prima top 10 di una corsa World Tourla Vuelta 2021.l’incidente gravissimo del gennaio 2022 che lo ha tenuto lontano per mesi,ci ha messo un po’ per recuperare una buona condizione, ma con la prova di ieri si sono visti sprazzi di quel corridore capace di vincere il Giro d’Italia 2021 e soprattutto il Tour de France 2019. “Non è una questione di numeri, ma di carattere – scrive sui social il colombiano – Top 10 di tappa e nella generale,tutto quello che è ...