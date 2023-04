Ciclismo | Adam Yates vince il Giro di Romandia | ultima tappa a Gaviria

(Di domenica 30 aprile 2023) Ginevra, 30 apr. - (Adnkronos) - Il britannico(Uae Team Emirates)ildi. Nella quinta edella corsa svizzera del World Tour, la Vufflens la Ville-Ginevra di 171 km, successo in volata del colombiano Fernando(Movistar) sul tedesco Nikias Arndt (Bahrain Victorius) e il britannico Ethan Hayter (Ineos).

Ciclismo: Adam Yates vince il Giro di Romandia, ultima tappa a ... Il Tirreno

