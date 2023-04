Chiusura anticipata per Un Passo dal Cielo 7 | quando andranno in onda le ultime tre puntate?

Leggi su optimagazine

(Di domenica 30 aprile 2023) Undal7 anticipa il finale di stagione. Secondo quanto si apprende, letredella fiction di Rai1inin tre serate molto vicine. Ci sarà quindi un cambio di programmazione. Vivere Non è un Gioco da Ragazzi, il cui debutto era previsto a maggio, slitterà ancora a data da definirsi. Per quanto riguarda Undal7, ecco come saranno distribuite letre serate: la sesta puntata andrà in giovedì 4 maggio; poi la settima e l’ottava (nonché ultima) rispettivamente domenica 7 e lunedì 8 maggio. Stando a quanto riporta Davide Maggio, il motivo di tale cambio di programmazione è dovuto dagli accordi Rai con Sky per la messa inin chiaro su ...