“Chiusi in buchi nel terreno” | così i comandanti russi puniscono i soldati ribelli

(Di domenica 30 aprile 2023) (Adnkronos) – Iavrebbero iniziato a “punire le violazioni disciplinari” dei, chiudendoli dentro delle buche scavate nelcoperte da una griglia metallica, le cosiddette ‘zindan’. Lo riferisce il ministero della Difesa britannico. “Molti rapporti recenti da parte del personale russo forniscono resoconti dicollocati nelle Zindan per reati minori tra cui ubriachezza e tentativo di rescindere i loro contratti”, ha affermato il ministero della Difesa in una dichiarazione pubblicata su Twitter. Nei primi mesi di guerra, si legge, moltiadottarono “un tocco relativamente leggero” nell’imporre la disciplina, “consentendo a coloro che si rifiutavano di unirsi aidi tornare tranquillamente ...

I comandanti russi avrebbero iniziato a "punire le violazioni disciplinari" dei soldati, chiudendoli dentro delle buche scavate nel terreno coperte da una griglia metallica, le cosiddette 'zindan'. Lo ...... i giochi in chiave playoff per loro sono definitivamente. Tempo umido e freddo. Tribuna ... con un ottimo drive che si chiude in meta con Nicolas Ravera su pass di. Dockers 7 " PIRATES 24 ...Bianchi immagina di attraversare "l'orizzonte degli eventi" per scoprire cosa si celi nell'oggetto più misterioso dell'universo, ineri . È un viaggio che si fa a occhi, portando ...

"Chiusi in buchi nel terreno": così i comandanti russi puniscono i ... Adnkronos

(Adnkronos) - I comandanti russi avrebbero iniziato a "punire le violazioni disciplinari" dei soldati, chiudendoli dentro delle buche scavate nel terreno coperte da una griglia metallica, le cosiddett ...Le anticipazioni di liquidità per i progetti del Pnrr possono arrivare al 30% del costo dell’opera, per evitare il rischio di crisi di liquidità da parte dei soggetti attuatori che si vedono chiedere ...