Chiesa | ecco il vero problema | ormai è piuttosto evidente

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 30 aprile 2023) La stagione dinon è stata indimenticabile ma, arrivati a questo punto, sembraquale sia ildell’azzurro. Tornato dopo un lungo infortunio (si era fermato a gennaio 2022 nel match contro la Roma), l’esterno azzurro non sembra essere ancora al cento per cento della condizione fisica.(LaPresse)Stiamo vedendo un giocatore a cui manca quella continuità di rendimento che lo avevano fatto diventare uno dei migliori esterni in Europa.ha sempre fatto dell’uno contro uno e delle accelerazioni palla al piede le sue caratteristiche migliori. Giocatore in gradi di spaccare le partite e di essere assolutamente determinante all’interno della Juventus. Tutto questo, purtroppo, non lo stiamo vedendo; la stagione dell’esterno ...