Chiara Nasti matrimonio super sfarzoso | ecco dove si sposerà e spoiler sull’abito FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 30 aprile 2023)presto convolerà a nozze con Mattia Zaccagni, ilè previsto per il prossimo 20 giugno 2023. In casa dei due piccioncini, dunque, fervono i preparativi per l’organizzazione del grande evento. I due hanno intenzione di fare una festa davvero in grande stile, ricca di sfarzo e lusso. Basti pensare a quello che L'articolo proviene da KontroKultura.