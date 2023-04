Chi era il Capitano delle Frecce tricolori | il pilota morto nello schianto a Udine

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 aprile 2023) Unavittime nell'incidente dell'ultraleggero caduto in Friuli ieri, in cui sono morte due persone, è Alessio Ghersi,. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di sabato 29 aprile: testimoni hanno visto precipitare il velivolo avvolto in una nuvola di fumo, conseguenza di una fiammata o di un'esplosione. Il riconoscimentovittime è avvenuto solo in tarda serata. IlGhersi, 34 anni, originario di Domodossola, - ha spiegato la Aeronautica militare in una nota - ricopriva attualmente la posizione di 2° Gregario destro, Pony 5, all'interno della formazione. Era entrato in Aeronautica Militare nel 2007 con il Corso Ibis V dell'Accademia Aeronautica. ...