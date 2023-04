Chi è Leda Berté | la sorella di Mia Martini e Loredana Bertè ospite a Domenica In

Leggi su tpi

(Di domenica 30 aprile 2023) ?è nata nel 1945: è una delle quattro sorelle della famiglia. Nata a Bagnara Calabra, in provincia di Reggio Calabria, con la sua famiglia si è trasferita prima nelle Marche e successivamente a Roma. Le quattro sorellenota al grande pubblico come Mia, Olivia e la stessa. I genitori: Giuseppe Radamese Maria Salvina Dato.è stata sempre abbastanza distante dal mondo artistico di cui hanno fatto parte siasia Mia. Ma è stata la stessa, di professione esperta in informatica, a parlare di un forte rapporto con Mia. La donna ha spiegato di aver ospitato per ...