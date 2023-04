Chi è Lamine Yamal e perchè ha già infranto un record del Barcellona

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 aprile 2023) Chi è, fresco d’esordio con ilin campionato eha giàunblaugrana Nel secco 4-0 con cui ilsi è sbarazzato del Betis ha fatto notizia l’esordio in Liga di, 15enne esterno offensivo classe 2007 che è anche andato vicino al clamoroso gol. Per i blaugrana si tratta dell’esordiente più giovane di sempre nella loro storia, anche se per il campionato spagnolo non è una novità, perché attualmente ilappartiene a Luka Romero, attaccante della Lazio che con la maglia del Maiorca nel giugno 2020 debuttò a 15 anni e 219 giorni (a 15 e 290 giorni).