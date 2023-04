Chi affronterà Martina Trevisan agli ottavi a Madrid? Ranking e precedenti

(Di domenica 30 aprile 2023) Il terzo ostacolo pernel torneo WTA 1000 didi tennis, in Spagna, prende le sembianze della statunitense Jessica Pegula, numero 3 del seeding e del mondo: l’azzurra finora ha usufruito di un bye all’esordio, ha battuto la canadese Eugenie Bouchard e poi la statunitense Alycia Parks. Il match deglisi giocherà già domani, lunedì 1° maggio, e l’azzurra, numero 20 del mondo, è la testa di serie numero 18: la sfida sarà la quinta di giornata e si giocherà non prima delle ore 18.00 sull’Arantxa Sanchez Stadium. Quello in programma domani sarà il secondo incrocio tra le due: l’unico precedente è datato 2023 e sorride alla nordamericana. L’8 gennaio scorso, a Sydney, nel primo singolare della finale della United Cup la statunitense si impose per 6-4 6-2. Gli USA poi vinsero 4-0. Quante ...

Perama disegnare e dipingere, Chiara Trinchieri, esperta di pittura botanica , propone un ... A questo tema è dedicato un incontro cheanche l'armonia fra cibo e natura nella tradizione ......della digitalizzazione Cosa resta del mondo sensibile Sono questi gli argomenti che... Abbiamo chiesto al direttore di parlarcene, dine sarà coinvolto e di come si voterà per scegliere ...... con destinazione stadio Maradona dove alle 15 la squadrail Napoli di Osimhen & co. Al ritmo di 'non salta è napoletano' , i tifosi granata hanno caricato l'ambiente in quella che è ...