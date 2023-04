ChatGPT è di nuovo disponibile in Italia

(Di domenica 30 aprile 2023)è tornatoin. Il popolare chatbot basato sull'intelligenza artificiale generativa che risponde alle richieste testuali e vocali degli utenti era stato messo fuori gioco lo scorso 31 marzo dal Garante per la privacy, poiché raccoglieva illegalmente i dati degli utenti per addestrare gli algoritmi della piattaforma, senza specificare peraltro il trattamento dell'enorme mole informativa. Dopo il serrato confronto tra le parti e aver fissato a fine aprile la scadenza per l'adozione delle misure richieste dall'Autorità,ha modificato la propria policy riguardo la privacy degli utenti e non utenti citati nelle richieste e nelle risposte fornite dal chatbot. "Siamo entusiasti chesia diin", ...

Fin qui, niente di. Ciò che invece risulta sorprendente, nella ricerca, è che i pazienti, nel 79% dei casi, hanno trovato le risposte dipiù educate, più umane, più empatiche .

