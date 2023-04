Charles Leclerc vs Carlos Sainz | confronto impietoso in casa Ferrari 2 pole e 2 podi contro l’anonimato

(Di domenica 30 aprile 2023)traper le stradine di Baku. Tra il monegasco e lo spagnolo si è visto un marcato gradino prestazionale, tanto che laha assunto una dimensione differente a seconda di chi la guidava. Il venticinquenne del Principato l’ha portata addirittura davanti alle Red Bull sul giro secco, proponendosi come l’uomo più vicino al Drink Team nel long-run. Viceversa, il ventottenne iberico non solo è rimasto lontano dalle RB19, ma ha pagato dazio anche da tanti altri avversari. Per esempio, è stato letteralmente seminato dal ben più esperto connazionale Fernando Alonso. Al riguardo, è doloroso constatare come la differenza trasia stata, più o meno, quella intercorsa fra Nando ...

Un gatto attraversa la pista durante la Sprin Race di Formula 1 di ieri, sabato 29 aprile: a segnalare ai box della Ferrari l'inconsueto imprevisto è, ma un'interpretazione errata della comunicazione effettuata dal pilota monegasco scatena il panico tra ingegneri di pista e meccanici. Cosa è accaduto L'ansia tra gli uomini della ...Al terzo posto si piazzacon la Ferrari, che non ha potuto difendersi né rispondere agli attacchi dei rivali. Quarto posto per l'Aston Martin di Fernando Alonso, solo quinta l'altra ...Ferrari, di più non si poteva Il terzo posto dinel Gran Premio di Azerbaigian è stato il massimo risultato a cui la Rossa potesse ambire, in una gara senza episodi rilevanti: era chiaro che quella del monegasco fosse una pole '...

Leclerc e la frase sulla Red Bull che spaventa i tifosi Ferrari: "Se penso a una cosa...." Corriere dello Sport

TORINO - Un podio che sa tanto di speranza. Forse pure di svolta. La Ferrari di Charles Leclerc terza a Baku, in Azerbaigian, alle spalle delle Red Bull di Perez e Verstappen. In tempi grami, un inizi ...Segnali di possibile lotta per il Mondiale, segnali di vitalità per il Cavallino. Il vantaggio delle Red Bull rimane consistente e la previsione di Russell che questi vinceranno tutte le gare della st ...