Charles Leclerc in netta crescita | migliora la gestione delle gomme | passo identico alle Red Bull nel finale

(Di domenica 30 aprile 2023)si è comportato esattamente come ci si aspettava si comportasse. O forse sarebbe meglio dire come si sperava si comportasse, perché l’imprevisto è sempre in agguato. Invece tutto è filato liscio come l’olio. Il monegasco, partito dalla pole position, nulla ha potuto contro le Red. Dopodiché ha gestito al meglio la situazione, mirando a ottenere il massimo risultato conseguibile, ovvero il 3° posto. Missione compiuta per il venticinquenne del Principato, issatosi per la prima volta sul podio nella stagione corrente. Anzi, trattasi del primo champagne assaggiato da un ferrarista nel 2023. Tutto perfetto, per ottenere qualcosa di più sarebbe stata necessaria una magagna a Sergio Perez o Max Verstappen. Non si è verificata, quindi weekend da 10 e lode per, perché si è superato. Va rimarcato ...

Leclerc dopo il GP a Baku: "Miglior feeling, ma Red Bull è ancora un'altra categoria"

