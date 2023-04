Champions League | Alla ricerca della migliore coppia d’Europa | Haaland-De Bruyne | Vinicius-Benzema | Messi-Mbapp…

(Di domenica 30 aprile 2023) 2023-04-30 07:23:36 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Erlinge Kevin deHanno mostrato la loro grande intesa, per l’ennesima volta in questa stagione, nella vittoria contro l’Arsenal (4-1). Il Manchester City si vanta di avere la “moda” in Europa. La sua ‘collaborazione illimitata’ ha lanciato gli uomini di Guardiola per il triplete, ma ci sono altri duetti che aspirano a conquistare quella ‘corona’. Noi di MARCA li mettiamo tutti in tavola. E tu di chi sei? Leoe Kylian Mbapp (PSG) (13 gol) Si è parlato molto del rapporto (stretto) trae Mbapp. Ancora di più dopo che la Francia ha battuto l’Argentina nella finale dei Mondiali. “C’è molto rispetto tra di loro. Hanno un ...

... i felsinei, infatti, vivono un periodo di forma entusiasmante a differenza di Milik e compagni, alla ricerca però di punti importanti con cui consolidare un piazzamento inche ......alla Serie A servirà al gruppo di Allegri per focalizzarsi sulla rincorsa a un posto, in ... la doppia semifinale di Europadi fronte al Siviglia. Quando la squadra si giocherà davvero ...Obiettivo (minimo) raggiunto. La Juventus Women centra la qualificazione alla prossima Women's, ottenendo un punto d'oro sul campo del Milan (3 - 3) nella stessa giornata in cui cede aritmeticamente lo scudetto alla Roma, dopo cinque anni di dominio in Serie A femminile. Per la ...

Quanto vale la qualificazione in Champions | Champions League | Calciomercato.com Calciomercato.com

Per la prima volta Piacenza conduce una serie playoff. Finisce 3-0 una partita quasi a senso unico, mercoledì Gara2 in Lombardia ...Prezioso 3-3 in trasferta col Milan: dopo 5 anni di dominio in Serie A femminile, la squadra di Montemurro chiude seconda dietro la Roma ...