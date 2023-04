Champions League africana | disordini a Casablanca | morta tifosa 29enne del Raja

(Di domenica 30 aprile 2023) In seguito aifuori dallo stadio diprima del match dellatrae Al Ahly, una donna marocchina ha perso la vita a causa di un malore. “Unadi 29 anni della squadra delmentre si trovava nei pressi del complesso sportivo Mohammed V“, ha comunicato la prefettura di. Sono attualmente in corso le indagini per far luce sull’accaduto ma – da quanto si apprende – alla base del caos ci sarebbero stati dei problemi relativi alle procedure d’accesso all’impianto. Parecchi tifosi senza biglietto hanno infatti tentato di entrare allo stadio, mentre tanti tifosi che il ticket lo possedevano non hanno potuto accedervi ...

... una partita che vale tantissimo in ottica quarto posto e qualificazione alla prossima. Ma è anche la prima partita senza Digitalbits sulle maglie di Romelu Lukaku e compagni: i ...Il tecnico dovrà inventarsi ancora nuove mosse in vista dello sprintfinale e delle semifinali di Europacol Leverkusen. Probabile il ritorno all'assetto a 4 dietro o la ...Una pista di mercato interessante per il Milan sembra già doversi arenare: il giocatore declina il corteggiamento dei rossoneriTra il finale di campionato e la doppia semifinale dicontro l'Inter, con vista su una possibile finale a Istanbul, le prossime settimane saranno davvero ad altissima tensione per il Milan e fondamentali per il futuro. Per il quale ci ...

Calcio d'inizio alle 12.30. Dopo il 3-1 della gara d'andata, la formazione di Inzaghi va alla ricerca di un riscatto e di punti pesanti per la qualificazione alla prossima Champions ...Il palinsesto del 33º turno di Ligue 1: PSG per il titolo contro il Lorient: Marsiglia e Monaco si giocano la Champions League ...