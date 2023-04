commenta Ha colpito con un pugno il medico di turno al Pronto Soccorso dell'Ospedale di, nel Ferrarese, perché, a suo dire, sarebbe stato responsabile della lunga attesa prima di essere visitato. Protagonista della vicenda un 56enne, arrestato dai carabinieri a seguito dell'...Vanno ad affiancarsi ai Crippa, ai Careca, ai Carnevale, ai. Il Napoli scappa subito e ... ma il giorno dopo gli viene consegnata la vittoria a tavolino per via di una monetina dalire ...Le equipe di fisioterapisti presenti in ogni modulo organizzativo di riabilitazione (Delta/Comacchio - Argenta/Portomaggiore -/Bondeno - Copparo/) rimarranno delle equipe integrate, ...

Cento (Ferrara), aggredisce medico del Pronto Soccorso: arrestato TGCOM

Un 56enne è stato arrestato con accusa di violenza a pubblico ufficiale. Il dottore è rimasto ferito a una spalla ...Ha colpito con un pugno il medico di turno al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cento, nel Ferrarese, perché, a suo dire, sarebbe stato responsabile della lunga attesa prima di essere visitato. Protago ...