CdS – Fazzini dell’Empoli piace molto a Sarri

Leggi su justcalcio

(Di domenica 30 aprile 2023) 2023-04-28 15:06:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: ROMA – Sta bruciando le tappe, in estate potrebbe polverizzarle. Il grande salto fa meno paura con estimatori simili. Jacopoè l’ennesimo gioiellino sfornato dall’Empoli, già segnalato e apprezzato da Maurizio. Fabbrica di cotte calcistiche, il club toscano. Il classe 2003, sfogliando il catalogo dei baby italiani emergenti, è il preferito del tecnico biancoceleste. Tuttocampista di tecnica e gamba, si sta mettendo in mostra nella prima stagione in Serie A: finora 18 presenze stagionali, 17 in campionato, 5 dall’inizio. Il profilo, al di là dei numeri, promette più che bene. Potrebbe rappresentare la scommessa estiva della Lazio per il centrocampo, restano da capire i margini della trattativa e soprattutto i ...