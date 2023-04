Caso Reggina | colpo di scena | rinuncia ai termini di difesa e anticipa i processi I playoff di Serie B saranno regolari

Nuovo colpo di scena nel. La società calabrese ha rinunciato ai termini di difesa (a differenza di quanto fatto in precedenza) e così sono state anticipate le date dei due processi che la attendono. L'udienza di ...IlJuventus è quello più eclatante: i bianconeri attendono il nuovo verdetto della Corte di ... Proprio nel campionato cadetto ci sono altri casi a tenere banco: la, penalizzata di 3 punti, ...... mostrando quanto di buono la comunità sportivasa fare. In questosi tratta di discipline sportive forse meno conosciute e diffuse, come appunto quelle degli sport da combattimento, ma ...

L'incredibile caso della Reggina che rischia di rinviare o riscrivere i play-off di B. Il precedente del Palermo Calciomercato.com

Nuovo colpo di scena nel caso Reggina che sta inevitabilmente condizionando classifica e campionato di Serie B. La società calabrese ha rinunciato ai termini di difesa e il Tribunale Federale Nazional ...Il club calabrese cambia strategia: l’udienza di primo grado al Tfn sarà il 4 maggio, quella di appello alla Corte federale l’11 ...