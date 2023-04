Caso Orlandi | il fratello Pietro | “Wojtyla permise calasse il silenzio”

(Di domenica 30 aprile 2023) "Convinto che Giovanni Paolo II sapesse cosa era successo a Emanuela. A Parolin dico in 40 anni nessuno si è stracciato le vesti" “Sono sempre stato convinto chesapesse cosa era successo a Emanuela ; quando ci venne a trovare 6 mesi dopo la scomparsa mi parlò di terrorismo internazionale, ma luicheile che ilrimasse su questa vicenda anche dopo. Papa Francesco ci ha messo 11 anni a riaprire ile mi auguro ci sia la volontà di fare chiarezza”. Lo ha dettodi Emanuela, a ‘Verissimo’ su canale 5. “L’inchiesta aperta in Vaticano dopo 40 anni è una cosa positiva e ora qualche passo avanti deve farlo perché possiamo arrivare alla verità – ha aggiunto – io però la ...

...della sorella Emanuela, scomparsa nel nulla quando aveva 15 anni. Di lei si sono perse le tracce nel lontano 22 giugno 1983. Sono passati quasi 40 anni, nessun corpo rinvenuto e unche ...Papa Francesco ci ha messo 11 anni a riaprire ile mi auguro ci sia la volontà di fare chiarezza". Lo ha detto Pietro, fratello di Emanuela, a 'Verissimo' su canale 5. 'L'inchiesta ...Io sono certo lei sia stata la per un periodo' La ricostruzione della scomparsa di Pietro La ricostruzione di Pietro sulè chiara, anche se anche lui ammette che purtroppo non sa la ...

Pietro Orlandi non ha mai smesso di cercare la verità per la sorella Emanuela, e a Verissimo ha difeso le sue accuse a Papa ...Le "uscite" di Karol Wojtila erano ben note, spiega il fratello di Emanuela: "Lo dicevano tutti quanti, non era considerata una cosa grave" ...