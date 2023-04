Caso Orlandi | il fratello Pietro | ' frase su Wojtyla? In Vaticano la dicevano tutti'

(Di domenica 30 aprile 2023) Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “Quella cosa cheuscisse di nascosto la sera era unachequanti. Io non ho offeso nessuno e per questo non mi sono mai scusato. Ho riportato le parole di un audio, non mie, in cui si fanno dichiarazioni pesanti su Papae sulla questione di Emanuela. Ho ritenuto opportuno farle ascoltare al promotore di giustizia affinché sentano questa persona”. Lo ha dettodi Emanuela, a ‘Verissimo' su Canale 5. “Quando vado a trovare mia madre lei mi chiede sempre ‘ma allora Emanuela l'hai trovata?' Lei aspetta sempre la bella notizia, che prima o poi arriverà, sono sempre ottimista” ha aggiunto ildella cittadina vaticana scomparsa nel giugno del 1983. ...

Francesco difende Wojtyla sulNel corso della puntata la Sciarelli ha più volte sottolineato il termine offensivo usato da Marcello Neroni: 'È pur sempre un criminale che parla, non un ...... è tutto molto lontano dalla mia volontà ma anche dal": così il giornalista Alessandro ... la scorsa settimana, che ha fortemente scosso gli attivisti che da anni sostengono la famiglia...Emanuela, 40 anni dopo, in un libro appena pubblicato, Pino Nicotri chiude il: 'Il rapimento che non c'è". "Buongiorno, Nicotri. Ma come Arriva in libreria il suo quarto libro sul mistero,...

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Pietro Orlandi racconta il dolore provato il giorno della scomparsa di sua sorella Emanuela, di come sua moglie e i suoi figli lo abbiano aiutato e di come ...