Caso Orlandi | il fratello insiste | Wojtyla? Cosa dicevano in Vaticano La pista del ricatto

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 aprile 2023) Pietrotorna sulle accuse e sui sospetti su Papa Giovanni Paolo II, al secolo Karol, nell'ambito della scomparsa della sorella, Emanuelatornato d'attualità anche per la volontà deldi scrivere finalmente la parola fine sulla vicenda e trovare la verità. "Quellacheuscisse di nascosto la sera era una frase chetutti quanti. Io non ho offeso nessuno e per questo non mi sono mai scusato. Ho riportato le parole di un audio, non mie, in cui si fanno dichiarazioni pesanti su Papae sulla questione di Emanuela. Ho ritenuto opportuno farle ascoltare al promotore di giustizia affinché sentano questa persona", ha detto Pietro, ...