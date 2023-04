Caso Di Maria alla Juventus | infortunio reale o diplomatico?

(Di domenica 30 aprile 2023) Il calciatore non è stato convocato da Allegri per un problemacaviglia e questa sera non ci sarà. L'argentino, però, ha comunicato allo staff tecnico di essere infortunato una volta appreso che non sarebbe stato titolare contro il Bologna

In casa Juventus scoppia un, l'ennesimo della stagione più travagliata della Vecchia Signora . Dopo il terremoto in ... la lite tra Allegri e DiSecondo quanto riportato da TuttoSport, ......di dare ai nostri lettori un modo di riflettere sui contenuti spirituali dei luoghi in cui... come neldi Pompei; si approfondisce poi il legame con alcuni Pontefici o santi, come per ...'Abbiamo messo insieme un gruppo di volontari che potranno intervenire indi segnalazione - ... Paolo Tarlazzi , direttore medico del Santadelle Croci, sposta il focus sulle madri. 'È ...

Il caso Di Maria agita la Juve: l'infortunio come capriccio per la ... Fanpage.it

In casa Juventus scoppia un caso, l'ennesimo della stagione più travagliata della Vecchia Signora. Dopo il terremoto in società, le inchieste e i risultati sul campo che ...Ci sarebbe tensione tra Todaro e Maria De Filippi: l'insegnante di ballo potrebbe non essere riconfermato nel cast del programma ...