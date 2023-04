Caso Capovani | ancora non si coglie l’impatto dei tagli alla sanità sulla salute del Paese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 aprile 2023) Il recente omicidio di Barbara, psichiatra pisana, a opera di un suo ex paziente riporta in primo piano questioni rimaste a lungo nel cono d’ombra della discussione ideologicamalattia mentale e sugli approcci più efficaci per curare e reinserire nella società persone malate o che lo sono state. Al centro i servizi psichiatrici, poi i professionisti che ci lavorano, le modalità e i protocolli che sono tenuti ad osservare, le procedure di presa in carico e dimissione. Intorno, una galassia fatta dalle famiglie dei malati; poi la microsocietà di cui sono parte; infine dnarrazione sociale e social della loro condizione e di quella dei servizi deputati ad assisterli, spesso a contenerne le manifestazioni ritenute pericolose o destabilizzanti per la società. Come sempre accade per le malattie “organiche”, anche la ...