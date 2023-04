Caso Artem Uss | il dipartimento di Stato Usa al Corriere | «Molto delusi per la fuga Ma apprezziamo Meloni»

Quasi contestualmente, poi, gli è toccato ilCospito, con l'anarchico in sciopero della fame ...è di poche settimane fa il tentativo di scaricare sui magistrati la colpa della fuga del russo...Prove tecniche di pacificazione in tribunale a Milano fra il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e i giudici del 'Uss', il 40enne uomo d'affari russo evaso dai domiciliari a Basiglio, nel Milanese, lo scorso 22 marzo. Dopo le tensioni della settimana scorsa - segnate dal botta e risposta sull'asse Nordio - ......di magistrati si è riunito per protestare contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio dopo il suo avvio di un'azione disciplinare nei confronti di tre giudici che si sono occupati del...

Caso Artem Uss, il primo commento ufficiale Usa al Corriere: «Molto delusi per la fuga. Ma apprezziamo Meloni» Corriere della Sera

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Una nota durissima della corrente di sinistra dei magistrati che gela l'entusiasmo dei capi degli uffici per l'arrivo del Guardasigilli nella ...