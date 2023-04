Carolyn Smith teme il peggio per il ritorno del tumore | la sua rivelazione a Domenica In

(Di domenica 30 aprile 2023) Ain c’è sempre spazio per interviste profonde e toccanti e proprio di questo si è trattato oggi quandosi è presentata nel salotto di Mara Venier. La padrona di casa ha avuto modo di intervistare la famosa protagonista di Ballando con le Stelle affrontando anche il delicato argomento deldele dell’inizio di una nuova battaglia per lei.ha avuto modo di portare un dono all’amica Mara, una collana per lei molto preziosa: “Non mi sento le mani, quindi ho bisogno di aiuto” ha spiegato la ballerina e maestra mentre stava aprendo la chiusura della collanina regalando un momento molto dolce e intimo. Il racconto ha preso il via da otto anni prima: “Dal 2015 combatto… Hanno trovato questa nuova cura e speriamo che questa ...

