Carolyn Smith a Domenica In | “La notizia del ritorno della malattia è stata devastante”

(Di domenica 30 aprile 2023) “Quando mi hanno detto che il tumore era tornato, sono andata giù… E’ stato. Ho avuto attacchi di panico”. Queste le parole di, la giudice di Ballando con le stelle, ospite oggi – 30 aprile 2023 – aIn. “Mi sono lasciata un po’ andare e credo di aver fatto bene. Non voglio pesare su Tino (il marito, ndr). Quando ho i miei momenti, mi chiudo in stanza o in macchina, musica e piango. Avevo paura che se mostravo la mia parte fragile davo una delusione alle persone che mi seguono. Ho capito che devo sfogarmi di più, non devo tenere tutto dentro”. “Come mi è già accaduto durante la prima battaglia, mani e piedi si stanno addormentando. Non ho il controllo. La sfida di tornare a ballare quando sono tornata a Ballando con le stelle mi ha aiutato”. Quando hai saputo del ...

Sappiamo con certezza che lui enon hanno avuto figli e ad oggi vivono felici a Padova e girano per il mondo.e suo marito Ernestino Michielotto sognavano da tempo di avere dei figli, ma nonostante i loro sforzi non ne hanno ...è un'apprezzata giurata del programma Ballando con le stelle, oltre che una coreografa e ballerina di successo. Recentemente ha tenuto ...

Tanti ospiti, sorprese e collegamenti con Napoli per la 33^ puntata di "Domenica In" condotta da Mara Venier, in onda domenica 30 aprile, dalle 14.00 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta ...