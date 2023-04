(Di domenica 30 aprile 2023) Presidente, se il governo non si imbatte in altri inciampi domani avremo il decreto Lavoro. Qual è la valutazione degli imprenditori sulle nuove misure? Davvero con...

Maria Binni, del Foro di Macerata e l'avv. Francesca Coluzzi, del Foro di Latina. La nuova ... a nome dell'intero Comitato, ha salutato i consiglieri uscenti, gli Avvocati Luigi, Camillo ...L'Assemblea ha inoltre approvato il Bilancio al 31 dicembre 2022 della Capogruppo Fiera Milano che registra ricavi pari a 172,5 milioni di Euro Il nuovo CdA di Fiera Milano composto da, ...Lo ha ricordato ieri anche il presidente di Confindustria. 'L'emergenza', ha detto, 'è creare posti di lavoro non scivoli per uscire'. Anzi, ha aggiunto, 'a giugno si parlava di sblocco ...

Carlo Bonomi: «Pnrr, i fondi “residui” vadano alle imprese. E il Mes è da cambiare» ilmessaggero.it

Presidente Carlo Bonomi, se il governo non si imbatte in altri inciampi domani avremo il decreto Lavoro. Qual è la valutazione degli imprenditori sulle nuove misure Davvero ...Il board resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2025. Le parole del nuovo ceo,:“Fiera Milano dovrà giocare un ruolo sempre maggiore nello sviluppo delle aziende italiane all’estero e por ...