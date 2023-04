Cari meloniani | non dite queste parole

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 30 aprile 2023) “A meglia parola è chella ca nun se dice”, insegnano a Napoli, oggi in gran fermento per lo scudetto. Nel 1994, l’esuberante Silvio Berlusconi regalò ai suoi azzurri il “kit del candidato”, oggi, Meloni, dovrebbe organizzare per i suoi ministri e dirigenti un corso accelerato di buona condotta politica. Magari includendo un bigino di diritto parlamentare ai deputati e senatori della maggioranza per evitare di ritrovarsi con un Def bocciato in aula mentre lei è a Downing Street. “Mi sono spesso pentito di aver parlato, mai di aver taciuto” diceva saggiamente Seneca. E ci sonoche oggi, da Meloni in giù, giuste o sbagliate che siano, nessuno in Fratelli d’Italia può permettersi di pronunciare per non prestare il fianco a strumentalizzazioni di parte o, anche, solo a banali fraintendimenti. Ecco perché uno come il ministro Lollobrigida non dovrebbe parlare di razza ...