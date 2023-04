Carabiniere travolto da uno scooter contromano a Napoli | a bordo 3 giovanissimi senza casco | il più grande ha 15 anni

(Di domenica 30 aprile 2023) Erano in tre sullo stessoi ragazzi che la scorsa notte ahannounche tentava di fermali, mentre quelli viaggiavanolungo una delle strade che circonda largo Ferrandina a Chiaia. Quando i militari hanno alzato la paletta per provare a imporre l’alt, il piùsul motorino, un 15enne, ha deciso di accelerare sperando di sfuggire al posto di blocco. Nel tentativo di fuga però loha investito un, mentre i tre ragazzi sono caduti a terra per essere poi fermati dall’altro militare. Il 15enne che guidava il motorinoe patentino è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, con il mitrare investito che ha riportato ferite ...

Erano in tre sullo stesso scooter i ragazzi che la scorsa notte a Napoli hannounche tentava di fermali, mentre quelli viaggiavano contromano lungo una delle strade che circonda largo Ferrandina a Chiaia. Quando i militari hanno alzato la paletta per ...... non è stato così per l' operaio di 40 anniin strada dalla fiamme. L'uomo ha riportato ... Oltre aleroe, sul posto sono intervenuti anche una squadra dei vigili del fuoco di San ...... avvocata dello studio, e del marito Gregorio Viggiano,attualmente impiegato nel ... La notizia dell'arresto della figlia lo ha. "A me è cascato il mondo in testa. Quella mattina ...

Carabiniere investito da tre minorenni a bordo di uno scooter contromano RaiNews

Una donna è morta e due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno all'una della scorsa notte sulla strada provinciale 238 che collega Corato a Trani, nel nord Barese. (ANSA ...Controlli dei Carabinieri a Castellammare di Stabia, in campo i militari della locale compagnia. 43 i veicoli passati al setaccio durante gli svariati posti di controllo disposti nelle zone più affoll ...