Capitano delle Frecce Tricolori Alessio Ghersi morto in incidente

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 30 aprile 2023) Ilnello schianto di un aereo ultraleggero. L'Aeronautica Militare, nell'apprendere del tragicoche ha coinvolto un velivolo civile in cui hanno purtroppo perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri i due occupanti. Ilera pilota in servizio presso il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico "": l'Aeronautica Militare si unisce al dolore dei familiari.Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, a nome di tutta la Forza Armata, si stringe alla moglie e ai loro due bimbi in questo momento di profondo dolore. "Le...