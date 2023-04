(Di domenica 30 aprile 2023) In un centinaio scarso per l'anniversariomorte di Benito Mussolini. Ilverso la cripta. Il dem De Maria: "Tutte le forze politiche, anche quelle di governo, dicano parole chiare"

...Capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo 25 Aprile piemontese tra memorie della Resistenza e dei suoi protagonisti e testimonianze della persecuzione antisemita sferrata da nazisti e. ...Sarebbe così confortevole, per noi, se qualcuno si affacciasse sulla scena del mondo e dicesse: "Voglio riaprire Auschwitz, voglio che lesfilino ancora in parata sulle piazze italiane!" ...vogliano il ritorno delle, dell'orbace e dell'olio di ricino. La storia non si ripresenta mai uguale a se stessa. Ed era quanto avevano capito già gli esponenti del Msi , quanto meno nel ...

Camicie nere e felpe della X Mas, a Predappio il corteo silenzioso dei nostalgici del fascismo La Repubblica

