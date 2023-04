(Di domenica 30 aprile 2023) Un anno di formazione, crescita, esperienza. Andreaa Bologna ha trovato il contesto ideale per vivere la sua seconda stagione in Serie A. Il classe 2000 è di proprietà dellantus: i ...

La permanenza dia Torino potrebbe essere il giusto risvolto per un giovane che, almeno sul medio - lungo periodo, potrebbe rientrare nuovamente nel giro azzurro, dopo le proficue ......torneranno " ha dichiarato il tecnico in merito alla situazione clinica di Arnautovic e. A ... Ciofani mascherato Altra sfida fondamentale per la squadra di Ballardini che in difesa...: problema fisico. Da valutare per la 30/span> ARNAUTOVIC : lesione muscolare dell'... per la delicata sfida contro l'Empoli BallardiniDessers, Okereke e Benassi . Probabile che ...

Cambiaso ritrova la Juve. In estate rientrerà a Torino per l'esame finale La Gazzetta dello Sport

Era stato mandato in rossoblù per aggiungere un anno di esperienza in Serie A e poi tornare a Torino: come sta andando la sua stagione e perché potrebbe tornare utile da subito al progetto tecnico ...Su La Stampa - Cambiaso all’esame Juve,il nuovo terzino può essere lui. Domani sera la Juve ritrova Cambiaso, l'esterno prestato al Bologna, Allegri voleva riprenderselo, ma ...