(Di domenica 30 aprile 2023) "Ladiè un'- ha detto il CFo della Juve a pochi minuti dall'inizio del match col Bologna - : con lui c'è un progetto di 4 anni, non siamo ancora a metà. Per lui parlano gli ...

"Ladi Allegri è un'ovvietà - ha detto il CFo della Juve a pochi minuti dall'inizio del match col Bologna - : con lui c'è un progetto di 4 anni, non siamo ancora a metà. Per lui parlano gli 11 ...11 Guglielmo, Chief Football Officier della Juventus, ha parlato prima di Bologna - Juventus: scontate le ... Ladi Allegri è una ovvietà, con lui c'è un progetto di 4 anni. Per lui ...A pochi minuti da Bologna - Juventus, il dirigente bianconero Francescoè intervenuto ai microfoni di Dazn: " Ladi Allegri Dire di confermare Allegri in questo momento è un'ovvietà . ...

Juve, Calvo non ha dubbi: 'La conferma di Allegri è scontata ... Calciomercato.com

Intervenuto a pochi minuti da Bologna-Juventus, il CFO bianconero Francesco Calvo ha commentato così il momento dei bianconeri, confermando anche Massimiliano Allegri in panchina: ...Francesco Calvo, CFO della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del Bologna: “Gli obiettivi sono il secondo posto e la finale di Europa League. Parlare della conferma di Allegri vorrebbe di ...