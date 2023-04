Calendario Serie B calcio 2023 oggi | orari 30 aprile | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Ormai inB siamo davvero agli sgoccioli di una stagione lunga ed estenuante e, con l’inizio della 35esima giornata, iniziano anche a delinearsi i diversi risultati per le diverse squadre. Due partite alle 16.15 in anticipo, con la prima che vale tanto soprattutto per una delle due squadre impegnate. La Ternana fino allo scorso turno aveva una mezza possibilità di acchiappare i playoff, ma dopo l’1-4 del “Liberati” contro il Venezia non ha più chance. Altra storia invece per il Cagliari che in casa cercherà a tutti i costi di vincere per non farsi riprendere da quelle che corrono alle sue spalle. Altra partita delle 16.15 SPAL-Perugia e in questo caso parliamo dello scontro salvezza se ce n’è uno. Il Perugia è terzultimo insieme al Brescia con 35 punti, a un solo punto di distanza dalla SPAL, penultima a 34 punti. ...