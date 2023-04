Calendario Premier League 2023 oggi | orari 30 aprile | chi gioca | programma | tv | streaming

(Di domenica 30 aprile 2023) In attesa che il 34mo turno diinglese si completi tra domani, lunedì 1° maggio, e martedì 2, con le gare tra Leicester ed Everton e tra Arsenal e Chelsea, il campionato inglese offre nella giornata odierna cinque gare, tre delle quali saranno visibili su Sky. Alle 15.00 poker di partite: sfida europea tra il Manchester United e l’Aston Villa. I Villans hanno cinque punti di distacco dallo United, attualmente in zona Champions, ma anche tre partite in più. Il Manchester City, dopo il rotondo successo nello scontro diretto con l’Arsenal per la testa della classifica, sarà di scena sul campo del Fulham per il sorpasso formale in cima alla graduatoria in attesa del derby dei Gunners e di recuperare le due partite in meno che hanno i ragazzi di Pep Guardiola. Delicata la gara tra Bournemouth e Leeds: chi perde potrebbe essere risucchiato ...

Figuraccia del commentatore tv, ex allenatore ed ex giocatore dell'Arsenal, Paul Merson. Sabato 29 aprile commentando le partite indellaLeague si è lanciato in una filippica contro l'italiano Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton che stava per giocare in casa con il Wolverhampton. Merson era scandalizzato ...... che mai nella sua storia aveva segnato 6 gol in, è De Zerbi. Cambia la squadra rispetto al 3 - 1 subito a Nottingham per necessità di unfittissimo (giovedì all'Amex Stadium ...Sule il calcio italiano… 'Siamo in una fase in cui si dà tutto sempre, chi salta ... LaLeague incassa 4 miliardi di sterline e non fa vedere le partite di sabato e noi si è ...

