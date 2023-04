Calendario Liga spagnola 2023 oggi | orari 30 aprile | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 30 aprile 2023) Lanon si ferma e anche, domenica 30, andrà in scena con il 32esimo turno. Sono diverse le gare a cui abbiamo assistito sino a ora e le emozioni non sono certamente mancate. In data odierna si inizierà già dalle 14.00 con il match tra Cadice e Valencia. La 17esima della classe aprirà le porte del proprio stadio, “Ramon de Carranza”, alla 15esima in classifica. Un vero e proprio scontro salvezza. Rispettivamente, i punti raccolti dalle due compagini, sono 32 e 33. La zona retrocessione è vicinissima (1 e 2 punti) e la posta in palio è altissima. Si prospetta un clima infuocato. Alle 16.15 si proseguirà con la seconda sfida di giornata, quella tra il Villareal e il Celta Vigo. Gli uomini di Quique Setién, al 5° posto in campionato, tenteranno di non vedere svanire definitivamente il sogno Champions League, lontano ...