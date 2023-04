Calciomercato Fiorentina | dubbio Jovic per il futuro | a cosa pensa il club

Leggi su calcionews24

(Di domenica 30 aprile 2023), grandeper il: ecco ailsull’attaccante serbo Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casaresiste ilper il, con il serbo che deve cambiare il proprio rendimento in questo finale di stagione se vuole guadagnarsi la conferma. Non possono bastare 6 gol in Europa e 4 in campionato per restare in viola: la sua “indolenza” non convince i toscani, che vogliono vedere di più prima di puntare con ancor più decisione su di lui.