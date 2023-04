Calcio | Spalletti | ' ultimo chilometro è sempre il più faticoso a livello mentale'

(Di domenica 30 aprile 2023) Napoli, 30 apr. (Adnkronos) - "L'il più. La Salernitana si è chiusa a riccio e siamo stati un po' ingenui sul gol preso". Sono le parole del tecnico del Napoli, Lucianoa Dazn nel post partita di Napoli-Salernitana 1-1 e la festa scudetto rinviata. "Ai ragazzi dispiace moltissimo non aver dato questa felicità ad un pubblico meraviglioso come quello di stasera, questi punti sono i più difficili e faticosi a, poi se trovi una squadra stimolata e ben allenata come la Salernitana che si è chiusa a riccio diventa difficile". La festa è comunque solo rinviata anche seè apparso un po' deluso. "Sono fatto così, anche se per caso ...

Spalletti ai tifosi: 'Se il Napoli vince usate il buonsenso' Agenzia ANSA

