Calcio | Serie A | Sassuolo-Empoli 2-1**

(Di domenica 30 aprile 2023) Reggio Emilia, 30 apr. -(Adnkronos) - Ilbatte 2-1 l'in un match della 32/a giornata diA disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al vantaggio degli ospiti con Cambiaghi all'11', risponde Berardi con una doppietta all'83' e al 96' su rigore. I padroni di casa chiudono la partita in dieci uomini per l'espulsione di Pinamonti al 75'. In classifica gli emiliani salgono al decimo posto con 43 punti, mentre i toscani restano fermi a quota 32 in 15/a posizione.

Il Napoli pareggia 1-1 in casa contro la Salernitana, non approfitta del regalo dell'Inter che ha battuto la Lazio e deve rimandare la festa scudetto probabilmente giovedì sera a Udine. Di Lorenzo e c ...La squadra di Spalletti non riesce a battere la squadra di Sousa al Maradona, terzo titolo rimandato di qualche giorno ...