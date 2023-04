Calcio | Serie A | Napoli-Salernitana 1-1 | Dia rovina la festa e scudetto rimandato

(Di domenica 30 aprile 2023), 30 apr. (Adnkronos) - Laladel. Al Maradona, dopo la sconfitta della Lazio a San Siro, la squadra di Luciano Spalletti non va oltre l'1-1 contro la formazione di Paulo Sousa, espulso nel finale. Al gol di Olivera al 62' che poteva voler dire, ha risposto con un eurogol Dia all'84 che ha franato in gola l'esultanza dei tifosi partenopei. Con questo pareggio ilsale a 79 punti contro i 61 della Lazio a sei giornate dalla fine della stagione.rimandata a giovedì quando ilse la vedrà con l'Udinese in Friuli.

... il Napoli vince il campionato se: - vince - fa un punto: Juve non vince una fra Bologna e Lecce - vince senza giocare se Juve non vince una delle due e Lazio non vince contro SassuoloA: Altre ...... nonostante l'inferiorità numerica per il cartellino rosso rimediato da Pinamonti, trovano prima il pari con la rete di Berardi all'83' e poi, sempre con Berardi, la rete della vittoria sudi ...SEGUE SERVIZIO COMPLETO Sassuolo: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 30 aprile - 17:06

Napoli-Salernitana, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Il campionato di Serie B 2022/2023 continua la propria marcia affrontando la trentacinquesima giornata di campionato, che promette di essere molto emozionante in questo girone di ritorno. La sfida nel ...La 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A regala sorprese. Pari del Napoli in casa, pari tra Cremonese ed Hellas. Perde l’Empoli. Sembra proprio valere doppio la vittoria del Lecce di ...