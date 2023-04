Calcio | Serie A | Napoli campione il prossimo turno setutte le combinazioni

(Di domenica 30 aprile 2023) Roma, 30 apr. - (Adnkronos) - Festa scudetto rimandata. Ilpassa in vantaggio con la Salernitana ma poi viene raggiunto sull'1-1 e non può festeggiare l'aritmetica conquista del terzo titolo nella sua storia. All'appello della 32/a giornata manca ancora la partita della Juventus che può salire al secondo posto vincendo a Bologna. Ma cosa manca ora alla squadra di Spalletti per la certezza? E in che partita può arrivare? Calcoli alla mano: la Lazio ha perso con l'Inter ed è a quota 61 punti, al massimo potrà raggiungere quota 79. La Juve deve ancora giocare ed è a quota 59, il che significa che può raggiungere al massimo gli 80 punti. Ilè attualmente a 79 e, dunque, è a soli due punti - contando solo sulle proprie forze - dalla certezza aritmetica del tricolore. Il calcolo appena visto, come detto, prende in considerazione solo i ...

La terzultima giornata di Eccellenza regala alcuni verdetti, l'Albenga torna in Serie D, la Lavagnese è matematicamente seconda ...