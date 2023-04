Calcio | Serie A | Milik risponde a Orsolini | 1-1 tra Bologna e Juventus

(Di domenica 30 aprile 2023), 30 apr. - (Adnkronos) - Lainterrompe ladi tre sconfitte di fila inA ma non va oltre ad pareggio per 1-1 a. Al Dall'Ara i padroni di casa partono forte e guadagnano subito un rigore, assegnato dal Var senza la revisione dell'arbitro a causa di un malfunzionamento del monitor a bordocampo.dal dischetto fa 1-0 al 10', poi entra in scena Skorupski: doppia parata miracolosa su Fagioli e rigore parato a, che si riscatta al 15' della ripresa facendo 1-1. I bianconeri tornano a muovere la classifica ma non riescono a scavalcare la Lazio e restano al terzo posto a una lunghezza dai biancocelesti. Il pareggio fa felice anche il Napoli a cui, indipendentemente dal risultato della Lazio con il Sassuolo, basterà fare un ...

Quando gli capita sui piedi l'occasione per riaprire la partita, però, diventa tragicomico: tira undi rigore con flemma e superficialità. Primo penalty calciato inA con esiti pessimi. ...NAPOLI - Festa rimandata per il Napoli , a cui non è bastato il pari al Maradona contro la Salernitana per festeggiare aritmeticamente lo scudetto nonostante il ko della Lazio in casa dell'Inter. I ...L'ultimo round dell'aprile nero della Juve si chiude con il pareggio di Bologna: un 1 - 1 che non consente alla squadra di Allegri di superare la Lazio e portarsi in seconda posizione in classifica - ...

Calcio: Serie A, Bologna-Juventus 1-1 La Sicilia

I bianconeri interrompono la striscia negativa, ma non vanno oltre il pareggio. Orsolini apre le marcature su rigore, poi nella ripresa Milik impatta dopo l'errore dal dischetto nella prima frazione ...I bianconeri tornano con un punto dalla trasferta in Emilia. Milik segna l'1-1 dopo aver sbagliato un rigore nel primo tempo. Il penalty realizzato da Orsolini, viene assegnato direttamente dal Var a ...