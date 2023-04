Calcio | Serie A Inzaghi ' Una delle migliori gare da quando sono qui'

Nessuna esultanza: mentre tutta l'Inter celebra il gol attorno a lui, Robin Gosens resta immobile. E non per una qualche forma di rispetto per i tifosi avversari - non è infatti un ex Lazio - , ma ...Il tecnico dell'Inter: "In campionato persi punti per stanchezza o mancanza di lucidità" MILANO - "Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni da quando sono qui. A fine primo tempo ho fatto i ...Napoli è pronta, la festa è iniziata da ore . Il terzo scudetto della storia degli azzurri si sta avvicinando sempre più. A far aumentare il volume dei cori e della musica diffusa in ogni strada della ...

Oggi domenica 30 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffata di motori con il GP di Azerbaijan per la F1, il GP di Spagna per la MotoGP e il GP di Portogallo per la motocross. Gli appassi ...