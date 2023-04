Calcio | Serie A | Cremonese-Verona 1-1**

(Di domenica 30 aprile 2023) Cremona, 30 apr. - (Adnkronos) - Pareggio per 1-1 train un match della 32/a giornata diA, disputato allo stadio Zini di Cremona. Al vantaggio dei padroni di casa con Okereke al 9', risponde Verdi al 75'. I padroni di casa giocano in dieci dal 62' per l'espulsione di Quagliata. In classifica i gialloblù agganciano lo Spezia al 17° posto con 27 punti, mentre i grigiorossi restano penultimi a quota 20.

Il Napoli potrebbe festeggiare lo scudetto dopo trentatré anni dall'ultima volta. Al Maradona c'è il derby con la Salernitana , con gli spalti gremiti all'inverosimile per poter liberare un urlo di ...Il Sassuolo rimane in 10 uomini contro l'Empoli a causa dell'espulsione di Andrea Pinamonti. L'arbitro Dionisi al 74 ha estratto il cartellino rosso diretto all'indirizzo del centravanti, che ha ...... la SPAL di Massimo Oddo affronterà il Perugia di Fabrizio Castori nell'anticipo della sedicesima giornata di ritorno del campionato diB 2022 - 2023.di inizio previsto per le ore ...

**Calcio: Serie A, Roma-Milan 1-1** Il Dubbio

Il Napoli pareggia 1-1 in casa contro la Salernitana, non approfitta del regalo dell'Inter che ha battuto la Lazio e deve rimandare la festa scudetto probabilmente giovedì sera a Udine. Di Lorenzo e c ...La squadra di Spalletti non riesce a battere la squadra di Sousa al Maradona, terzo titolo rimandato di qualche giorno ...