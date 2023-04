(Di domenica 30 aprile 2023), 30 apr. - (Adnkronos) - Pareggio per 1-1 tranel posticipo della 32/a giornata diA disputato allo stadio Dall'Ara della città emiliana. Al vantaggio dei padroni di casa con Orsolini su rigore al 10' replica Milik al 60', che si fa perdonare dall'errore dal dischetto del 31' quando si fa parare il tiro dagli 11 metri da Skorupski. In classifica i bianconeri, che interrompono ladi tre sconfitte di fila in campionato, sono terzi con 60 punti, uno in meno della Lazio seconda, mentre i rossoblù sono ottavi a quota 45 insieme alla Fiorentina.

L'ultimo round dell'aprile nero della Juve si chiude con il pareggio di Bologna: un 1 - 1 che non consente alla squadra di Allegri di superare la Lazio e portarsi in seconda posizione in classifica - ...Pareggio per 1 - 1 tra Bologna e Juventus nel posticipo della 32/a giornata diA disputato allo stadio Dall'Ara della città emiliana. Al vantaggio dei padroni di casa con Orsolini su rigore al 10' replica Milik al 60', che si fa perdonare dall'errore dal dischetto del 31' ...Siamo felici di ritrovare un club che nell'ultimo decennio ha contribuito a fare la storia dellaC". Marani saluta anche il ritorno in C del Legnago: "Complimenti alla società del Legnago Salus ...

Calcio: Serie A, Bologna-Juventus 1-1 La Sicilia

Allo stadio “Raiti” di Biancavilla, gli ospiti si sono imposti per 1-0, capitalizzando lo spettacolare gol di Rotella ad inizio ripresa ...SERIE A - Non ci sono dubbi. Per il CFO della Juventus la figura di Massimiliano Allegri non è in discussione, anzi, il futuro è già in fase di programmazione ...