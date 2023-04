Calcio | Serie A | Bologna-Juventus 1-0 alla fine del primo tempo

PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese Bologna: tutte le notizieA: tutte le notizie: ...TORINO - Torna Vlahovic ma si ferma Di Maria : non c'è pace per l'attacco della Juve . Neanche il tempo di salutare il ritorno tra i convocati del serbo, che Massimiliano Allegri deve forzatamente ...Come mai Sozza non è andato a vedere l'intervento di Danilo su Orsolini che ha portato aldi rigore per il Bologna Perché il monitor a bordocampo non funziona, l'arbitro ha avvisato i capitani e le panchine e poi ha preso la decisione sulla base di quello che gli ha raccontato ...

Calcio: Serie A, Napoli campione il prossimo turno se…tutte le combinazioni La Sicilia

I tifosi dell'Insieme Formia, in occasione dell'ultimo impegno casalingo della stagione, hanno voluto salutare l'ex tecnico del club pontino, che nella stagione 1990/1991 guidò la formazione ...Oggi L’ALLENATORE FABIO PECCHIA: “BENEVENTO VALE IL CAGLIARI, IL GRUPPO HA VOGLIA” Parma Calcio 1913 (Oggi) - Collecchio, 30 aprile 2023 – Le dichiarazioni dell’allenatore crociato Fabio Pecchia, dura ...