Calcio | Ligue 1 | Psg ko 3-1 in casa con il Lorient

(Di domenica 30 aprile 2023) Parigi, 30 apr. - (Adnkronos) - Il Parco dei Principi si è trasformato in un tabù per il Paris Saint Germain. I parigini hanno perso la terza delle ultime quattro partite giocate in, cedendo per 3-1 con ilche non vinceva in1 dal 12 marzo e in trasferta da 119 giorni. È stato un pomeriggio da incubo per la squadra di Galtier che ha giocato 70 minuti in inferiorità numerica a causa del rosso ad Hakimi, espulso per doppia ammonizione. E adesso la1 rischia di tornare in discussione: il Marsiglia, in caso di vittoria stasera con l'Auxerre, può salire a -5 dai parigini quando mancano cinque giornate alla fine del campionato. La partita inizia subito in salita per il Paris Saint Germain che già dopo un quarto d'ora è sotto. Illavora un pallone sulla destra, Faivre serve Le ...

Frena il Paris Saint - Germain contro il Lorient , termina 1 - 3 la sfida valevole per la 33esima giornata di1 2022/23. La squadra parigina resta in vetta a quota 75, gli ospiti tornano alla vittoria conquistando la decima posizione in classifica con 48 punti. Bastano quindici minuti agli ospiti per

Olympique Marsiglia - Auxerre: ecco le formazioni ufficiali della sfida della trentatreesima giornata di Ligue 1 2022/23 in programma alle 20.45.